Bir Cuma'ya daha kavuşmanın şükrüyle güne başlayan Müslümanlar, bugün Cuma ezanı kaçta okunacak ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak diye araştırıyor. Kurban Bayramı öncesi son Cuma namazını kılmaya hazırlanan Müslüman alemi, Diyanet takvimi ile belli olan il il Cuma namazı saati ve vakitleri hakkında araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti (16 Temmuz) haberimizde.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Milyonlarca vatandaş yurdun dört bir yanındaki camilere akın ederek bayram arifesinde son Cuma namazını eda etmeye hazırlanıyor. Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasının coşkusu, Cuma'nın hayrı ve huzuru ile birleşiyor. Müslüman aleminin gündeminde 16 Temmuz Cuma namazı vakitleri yer alıyor.
CUMA NAMAZI SAATLERİ
İSTANBUL: 13.15
ANKARA: 13.00
İZMİR: 13.23
BURSA: 13.15
ADANA: 12.50
TRABZON: 12.32
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.