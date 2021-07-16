Bir Cuma'ya daha kavuşmanın şükrüyle güne başlayan Müslümanlar, bugün Cuma ezanı kaçta okunacak ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak diye araştırıyor. Kurban Bayramı öncesi son Cuma namazını kılmaya hazırlanan Müslüman alemi, Diyanet takvimi ile belli olan il il Cuma namazı saati ve vakitleri hakkında araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti (16 Temmuz) haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Milyonlarca vatandaş yurdun dört bir yanındaki camilere akın ederek bayram arifesinde son Cuma namazını eda etmeye hazırlanıyor. Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasının coşkusu, Cuma'nın hayrı ve huzuru ile birleşiyor. Müslüman aleminin gündeminde 16 Temmuz Cuma namazı vakitleri yer alıyor.