Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. 19 Temmuz'da idrak edilen Arefe Günü'nde ilaç ve medikal ihtiyaçların karşılandığı kurumla ilgili olarak eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Arefenin bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle eczanelerin durumu gündeme geldi. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz Bugün Arefe Günü eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Diyanet 2021 takvimine göre Arefe Günü 19 Temmuz Pazartesi günü idrak ediliyor. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

19 TEMMUZ BUGÜN AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.