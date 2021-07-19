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Giriş Tarihi: 19.7.2021 07:52 Son Güncelleme: 19.7.2021 07:52

Arefe Günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz Bugün Arefe Günü eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arefe Günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz Bugün Arefe Günü eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Müslümanların ikinci dini bayramı öncesi Arefe Günü’nde eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Bugün başlayan Arefe Günü süresince ilaç satışı yapan işletmeler ve çalışanlar eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Eczaneler ve birçok kamu kuruluşu ile işletmeler arefe günü çalışmama veya yarım gün çalışma kararı alabiliyor. 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı 16 Temmuz Cuma günü başladı ve 26 Temmuz Pazartesi günü bitecek. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz Bugün Arefe Günü eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. 19 Temmuz'da idrak edilen Arefe Günü'nde ilaç ve medikal ihtiyaçların karşılandığı kurumla ilgili olarak eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Arefenin bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle eczanelerin durumu gündeme geldi. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz Bugün Arefe Günü eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Diyanet 2021 takvimine göre Arefe Günü 19 Temmuz Pazartesi günü idrak ediliyor. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

19 TEMMUZ BUGÜN AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz yarım gün resmi tatil. Dolayısıyla ile tüm kurum ve kuruluşlar öğleye kadar açık olacak. Bu kuruluşlar arasında sağlık kuruluşları da var.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

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