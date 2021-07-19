Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. 19 Temmuz'da idrak edilen Arefe Günü'nde ilaç ve medikal ihtiyaçların karşılandığı kurumla ilgili olarak eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Arefenin bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle eczanelerin durumu gündeme geldi. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz Bugün Arefe Günü eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Diyanet 2021 takvimine göre Arefe Günü 19 Temmuz Pazartesi günü idrak ediliyor. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
19 Temmuz yarım gün resmi tatil. Dolayısıyla ile tüm kurum ve kuruluşlar öğleye kadar açık olacak. Bu kuruluşlar arasında sağlık kuruluşları da var.
Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.