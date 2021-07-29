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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Sualtı yaşamı kayıt altında

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Sualtı yaşamı kayıt altında
Türkiye'nin sualtı yaşamını kayıt altına alarak, düzenli takibini yapmak amacıyla Türkiye Sualtı Canlı Yaşamı Platformu kuruldu. İzmir Seferihisar'da geçen yıl ilk dalışını yapan ekipler, sualtındaki bitki, deniz canlısı ve ekolojik yaşamı görüntüledi. Web sayfası ve sosyal medya üzerinden düzenli olarak paylaşılan sualtı yaşamının takibiyle, deniz kirliliği ve olumsuz koşulların da gözlemlenerek raporlanması sağlanacak.

20 METREDE MÜSİLAJ ETKİSİ
Uzun yıllar sualtı dalışları yapan Ateş Evirgen, Marmara Tavşan Adası ve Prens Adaları'nda müsilaj için daldı. Müsilaj etkisini gösteren fotoğrafları paylaşan Evirgen, "Deniz yüzeyinde temizlenen müsilajın etkileri 20 metrelerden sonra hâlâ devam ediyor" dedi.
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Sualtı yaşamı kayıt altında
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