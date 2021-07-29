Sualtı yaşamı kayıt altında

Türkiye
'nin sualtı yaşamını kayıt altına alarak, düzenli takibini yapmak amacıyla Türkiye Sualtı Canlı Yaşamı Platformu
kuruldu. İzmir Seferihisar
'da geçen yıl ilk dalışını yapan ekipler, sualtındaki bitki, deniz canlısı ve ekolojik yaşamı görüntüledi. Web sayfası ve sosyal medya üzerinden düzenli olarak paylaşılan sualtı yaşamının takibiyle, deniz kirliliği ve olumsuz koşulların da gözlemlenerek raporlanması sağlanacak.
20 METREDE MÜSİLAJ ETKİSİ
Uzun yıllar sualtı dalışları yapan Ateş Evirgen, Marmara
Tavşan Adası ve Prens Adaları
'nda müsilaj için daldı. Müsilaj etkisini gösteren fotoğrafları paylaşan Evirgen, "Deniz yüzeyinde temizlenen müsilajın etkileri 20 metrelerden sonra hâlâ devam ediyor" dedi.