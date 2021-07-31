Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A- Çiçek koleksiyonu

B- Deniz kabuğu koleksiyonu

Doğru cevap: C- Böcek koleksiyonu

D- Yumurta koleksiyonu