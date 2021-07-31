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Haberler Yaşam Haberleri Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 23:31 Son Güncelleme: 31.7.2021 23:33

Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?

Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan ‘Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?’ sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A- Çiçek koleksiyonu

B- Deniz kabuğu koleksiyonu

Doğru cevap: C- Böcek koleksiyonu

D- Yumurta koleksiyonu

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Satoşi Tajiri, Pokemon video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir?
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