SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: İşte 7 kişinin katili Mehmet Altun! Şok tişört detayı...

SABAH O GÖRÜNTÜLERE ULAŞMIŞTI



Mehmet Altun'un yaptığı vahşetin görüntülerine SABAH ulaşmıştı. O görüntülerle kimlik bilgileri tespit edilen Mehmet Altun'un eşi ve iki yakını da gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü de ortaya çıktı.