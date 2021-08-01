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Giriş Tarihi: 1.8.2021 13:33 Son Güncelleme: 1.8.2021 14:15

SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: İşte 7 kişinin katili Mehmet Altun! Şok tişört detayı...

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: İşte 7 kişinin katili Mehmet Altun! Şok tişört detayı...

Son dakika haberler:Konya'da iki aile arasında 11 yıldır devam eden kavga sonrasında 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı 33 yaşındaki Mehmet Altun hakkında Türkiye genelinde yakalama kararı çıkartıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Konya'da iki aile arasında 11 yıldır devam eden kavga sonrasında 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı 33 yaşındaki Mehmet Altun hakkında Türkiye genelinde yakalama kararı çıkartıldı.

Daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olan zanlının olayda kullandığı kiralık aracı terk edip kaçtığı ilçe yakınlarında hassas burun köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. SABAH, katilin olay anında giydiği tişört ile çekilen fotoğrafını da eşinin cep telefonun da buldu.

7 kişinin öldürüldüğü Konya'daki vahşetin yankıları sürerken, olayın failini yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor. Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde aynı aileden 4'ü kadın 3'ü erkek 7 kişiyi öldüren katil zanlısının kimliği evdeki güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilmişti.

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Buna göre katil zanlısının 2,5 ay önce Dedeoğulları ile kavga etmesi nedeniyle tutuklanan Ayşe Keleş'in kardeşi ve halen tutuklu bulunan Lütfi Keleş'in kayınbiraderi olan Mehmet Altun (33) olduğu belirlenmişti.

SABAH O GÖRÜNTÜLERE ULAŞMIŞTI

Mehmet Altun'un yaptığı vahşetin görüntülerine SABAH ulaşmıştı. O görüntülerle kimlik bilgileri tespit edilen Mehmet Altun'un eşi ve iki yakını da gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

İŞTE O KATİLİN SON HALİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Mehmet Altun'un 7 kişinin faili olduğu belirtilerek hakkında dosya hazırlandı.

METİN DEDEOGULLARI

Kiraladığı aracı terk ettiği Bozkır İlçesi sınırlarında İHA'lar ve hassas burun köpeklerle aranan Altun hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkartıldı.

SERPİL DEDEOGULLARI

EN SON ÜZERİNDE BU TİŞÖRT VARDI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü giydiği tişört ile çekilmiş fotoğrafı da eşinin cep telefonun da bulundu.

BARIŞ DEDEOGULLARI

Fotoğraf Türkiye genelindeki tüm güvenlik birimlerine gönderildi.



YAŞAR DEDEOGULLARI

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SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: İşte 7 kişinin katili Mehmet Altun! Şok tişört detayı...
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