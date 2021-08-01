Vakaların çoğu aşı olmayanlar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olması çağrısında bulunarak, "Enfekte olanlar daha çok hiç aşı olmayanlardan veya ilk aşısını olmuş ama henüz antikor gelişmemiş kişilerden çıkıyor. Aşılanmış olanlar nadiren de olsa enfekte oluyor ama onlar belirti açısından daha rahat atlatıyor" dedi. Doç. Dr. Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakımında ve servislerinde önceki Kovid-19 dalgalarıyla kıyaslandığında henüz yoğunluk görülmediğini ancak bunun dalganın başında olmaktan kaynaklandığını söyledi. Genellikle salgın hastanelerinde yoğunluğun fazlalaştığına değinen Kutlubay, "Vaka sayısı artmaya başladı, her gün birkaç bin artıyor. Muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren bizim yükümüz de artmaya başlar. Kovid-19 polikliniğimize günde 250 civarı hasta geliyor. Önceki dalgalarda bu sayı binleri buluyordu. Ama böyle giderse, önceki dalgalar gibi daha yoğun bir seviyeye ulaşmaktan çekiniyoruz" diye konuştu.
AŞI OLAN HAFİF ATLATIYOR
Kutlubay, aşı olanların hastalığı daha hafif atlattığının, hastaneye yatma ve yoğun bakıma girme olasılıklarının daha düşük olduğunun bilindiğine dikkat çekerek, "Şu anda hasta olanların, enfekte olanların çoğunun aşısızlar olduğunu da biliyoruz. Bunlar vaka görülme oranlarını etkiliyor. Enfekte olanlar daha çok hiç aşı olmayanlardan veya ilk aşısını olmuş ama henüz antikor gelişmemiş kişilerden çıkıyor. Aşılanmış olanlar nadiren de olsa enfekte oluyor ama onlar belirti açısından daha rahat atlatıyor. Çoğunluk aşısız veya korunması başlamamış, tek aşı olmuş kişiler. Aşılı olup da enfeksiyon kapanlar daha hafif ateş, daha az kırgınlık, daha hafif bir burun akıntısıyla hastalığı daha hafif geçiriyor" dedi. Türkiye'de 22 milyona yakın kişinin hakkı olduğu halde aşı olmadığına işaret eden Kutlubay, yakın zamanda 16-18 yaş arası çocuklara ve kronik vakalara, ağır hasta olan çocuklara aşı izni çıkmasının beklendiğini söyledi. Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Aşılandıkça daha fazla korunacağız ve rahat edeceğiz" diyerek, aşı olma çağrısında bulundu.