Cansız bedeni denizin 6 metre derinliğinde bulundu

Olay dün öğle saatlerinde Kınalıada Vatan Sokak üzerinde bulunan ve Yalı Plajı olarak bilinen sahilde meydana geldi. Başakşehir'de bir firmada çalışan Burak Yılmaz, arkadaşı Gökhan Baran ile birlikte denize girmek için Kınalıada'ya geldi. Gökhan Baran "ben biraz uyuyayım" diyerek kiraladıkları şezlongda uyumaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Burak Yılmaz ise serinlemek için denize girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Baran'ın birden bire derinleşen suda boğularak can verdiği ortaya çıktı.