Cansız bedeni denizin 6 metre derinliğinde bulundu

Olay dün öğle saatlerinde Kınalıada Vatan Sokak üzerinde bulunan ve Yalı Plajı olarak bilinen sahilde meydana geldi. Başakşehir'de bir firmada çalışan Burak Yılmaz, arkadaşı Gökhan Baran ile birlikte denize girmek için Kınalıada'ya geldi. Gökhan Baran "ben biraz uyuyayım" diyerek kiraladıkları şezlongda uyumaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Burak Yılmaz ise serinlemek için denize girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Baran'ın birden bire derinleşen suda boğularak can verdiği ortaya çıktı.
Denizin 6 metre derinliğinde Burak Yılmaz'ın cansız bedenini gören sahilde denize giren vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine emniyet görevlileri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ekiplerine bağı dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri tarafından 6 metre derinlikteki Yılmaz'ın cansız bedeni karaya çıkartılarak savcılık incelemesi için Kınalıada morguna kaldırıldı. Burak Yılmaz'ın annesi ve babasının Ordu'da olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şezlong kiralayıcı bir şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.