İstanbul'da Eymen Avcı maganda kurşunuyla can verdi: Yeni taşınmıştık mezarımız oldu!

EYMEN'İN ABLASI: VURANI GÖRDÜK



Abla Canan Özkan ise, "Damada vurdum, düğünü durdursunlar diye. Damadın babası ve sağdıcı yukarı çıktı. 16 yaşındaki çocuğa suçu atmaya çalışacaklarmış ama biz vuranı gördük. Kırmızı kuşağı vardı top sakallıydı. Telefonunu ver ambulansı arayalım dedik kendisi bize 'polisim' dedi. Ardından düğün arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar. Hamuru boğazındaydı kardeşimin. Çok acı. Onlar da en ağır cezayı alsın." diye konuştu.