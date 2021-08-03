Son Dakika Haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Datça açıklarında saat 22.53'de 4.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Ege Denizi Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika depreminin detayları şöyle;