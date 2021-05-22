Son Dakika Haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla ve çevre illerde de hissedildi! | Video
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Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi, Muğla - Datça açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Datça yarımadasına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen deprem başta Muğla olmak üzere, merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.