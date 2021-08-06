Gönüllü veterinerler sahada

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının bazıları kontrol altına alınırken, Marmaris, Milas ve Milas'a bağlı Kıyıkışlacık, Köyceğiz, Seydikemer ile Yatağan'daki yangınlar devam ediyor. Alevler ormanlarımızı yeşilden griye çevirirken, birçok hayvanın yaşam alanı da kül oldu. Yangınlar sırasında büyükbaşından küçükbaşına, kanatlısından sürüngenine birçok hayvan ya öldü ya da zarar gördü. Muğla'daki yangınlarda zarar gören hayvanların tedavileri 230'un üzerinde klinik ve 490 veteriner seferber oldu. Orman yangını sırasında zarar görmüş hayvanlar gönüllüler tarafından tedavi edildikten sonra doğal ortamlarına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı parklara bırakılıyor.

Muğla Veteriner Hekimleri Odasına bağlı onlarca veteriner hekim, Muğla'daki yangının ilk saatlerinde organize olarak yangında zarar gören hayvanların tedavilerine yardımcı olmak için ilk aşamada Marmaris'te 13 tane klinikte gönüllü hizmet verdi. Yangınların büyümesi sonrasında ise Oda'ya bağlı devlet memurundan özel sektör çalışanına 490 veteriner hekim gönüllü olarak hazır olduklarını bildirdi. Orman yangınlarında zarar gören hayvanlar şu anda Muğla genelinde 230'un üzerinde klinikte tedavi görüyor. Veteriner hekimler, kendi kliniklerinde bu tedavileri gönüllü olarak yapıyor. Zarar gören hayvanların ne gibi süreçlerden geçtiğini SABAH'a anlatan Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen, Marmaris'teki yangının çıktığını duyar duymaz gelen talep doğrultusunda bütün meslektaşlarını anında organize edip yangından etkilenen hayvanlara ücretsiz veteriner hekimliği hizmeti vereceklerine dair taahhütte bulunduklarını söyledi.

MARMARİS İLE BAŞLAYIP MUĞLA'YI ORGANİZE ETTİK

İlk etapta Marmaris'teki bütün klinisyenlerin kendileriyle beraber çalışmayı kabul ettiğini bildiren Alpözen, "Daha sonra diğer ilçelerde çıkan yangınlar neticesinde bütün Muğla'yı organize ettik. Hepsi yangından etkilenen hayvanlara ücretsiz veteriner hekimliği hizmeti vermeyi kabul ettiler. Şu anda Muğla'daki yangınlardan etkilenen canlar veteriner hekimlerimizin kontrolü altında, o konuda sorun yok" dedi.

"ŞU ANDA YANGIN BİRÇOK İLÇEDE DEVAM EDİYOR AMA DUYULAN VAKA PEK FAZLA DEĞİL"

Türkiye'nin dört bir yanındaki firmalardan destek telefonu aldığını belirten Alpözen, şunları kaydetti:

"Biz hepsine buradaki ekip sayısının, hizmetin, ilaç ve mama sayısının yeterli olduğunu, destek gerekirse onları arayacağımızı söyledik. İlaç ve mama firmaları çok ciddi destek verdiler. Klinisyen arkadaşlarımız ücretsiz müdahale ettikleri için en azından kullandıkları malzemeyi firmalardan karşılamak istedik. Hekimlik ücretleri zaten ücretsiz veriliyor. Firmalar bize bir dünya ilaç ve mama gönderdi. Biz bunları klinisyenlerimize ve pet sektörünün olduğu ilçelerdeki meslektaşlarımıza dağıtıyoruz. Şu anda yangın birçok ilçede devam ediyor ama duyulan vaka pek fazla değil. Çünkü yangın söndürülemediği ve kontrol altına alınamadığı için hayvanlar içeri girilip çıkarılamıyor. Çıkarılan her hayvanda veteriner hekimlerinin kontrolü altında. Muğla bu konuda çok güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Çok güzel bir çalışma sergilendi, sergileniyor."

"MUĞLA'DA 490 TANE VETERİNER HEKİM VE 230'UN ÜZERİNDE KLİNİSYEN GÖNÜLLÜ HİZMET VERİYOR"

Muğla genelinde hizmet veren veteriner hekimlere değinen Alpözen, "Muğla'da 490 tane veteriner hekim ve 230'un üzerinde klinisyen gönüllü olarak hizmet veriyor. Yaban hayatına dahil olan hayvanların kontrolü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde, bir adet kartal ve birkaç tane kaplumbağayı tedavilerinin ardından Marmaris Günnücek parkında doğal hayata bıraktık. Zarar gören hayvanlar tedavileri yapılana kadar kliniklerde bakılıyor. Bakıldıktan sonra ya doğal ortamına bırakılıyor ya da barınağa teslim ediliyor. O barınaklardan da ileride sahiplendirilerek bir yuva bulmaları sağlanacak" şeklinde konuştu.