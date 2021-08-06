Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Ülkemizde meydana gelen son depremler listesi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak duyuruluyor. Yaşanan depremler sonrası artan deprem bilinci nedeniyle bölgemizdeki ve çevre ülkelerdeki son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi