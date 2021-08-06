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Haberler Yaşam Haberleri Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 6.8.2021 19:31

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi güncel olarak merak ediliyor. Yurtta yaşanan en ufak sarsıntıda deprem mi oldu, en son deprem nerede sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen son bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen son depremler

Son depremler… Ülkemizde meydana gelen son depremler listesi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak duyuruluyor. Yaşanan depremler sonrası artan deprem bilinci nedeniyle bölgemizdeki ve çevre ülkelerdeki son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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