İslam dünyası bugün Hicri yeni yıla girdi

Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1443 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bugün başlıyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Kuzey Amerika kıtasının ortalarından itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure
pişirilerek dağıtılması ve Kerbela
'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor.
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir
, Hicri takvimin 12 kameri aydan oluştuğunu ifade ederek, "Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlar Recep
, Zilkade
, Zilhicce
ve Muharrem aylarıdır" dedi. Ay takviminin tamamlanasının güneş takvimine göre 11 gün eksik olduğunu anımsatan Aydemir, "Hicri takvim
her sene 11 gün farkla geriden geliyor. O bakımdan ayların yeri sürekli değişiyor. Ramazan ayına
baktığımızda sürekli yer değiştiriyor. Burada dinamik olan ay takvimidir." değerlendirmesinde bulundu. Hicri takvimde 1 yıl 354 ya da 355 günden meydana gelen 12 kameri aydan oluşuyor. Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan takvim sistemine göre yılın 12. ve sonuncu ayı içinde bulunduğumuz Zilhicce ayı
olarak biliniyor. Hicri takvime göre yılın birinci ayı Muharrem ayı
ise 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe (bugün) denk geliyor.
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni
yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Twitter hesabından "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında ayrıca Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi. ANKARA