Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ’devir- teslim’ töreni

"TARİHE GEÇECEK BAŞARILI GÖREVLER İCRA ETTİNİZ"

Törenin sonunda Orgeneral Avsever, Orgeneral Dündar'a görevi süresince kullandığı 'komutanlık forsunu' hediye etti. Törende konuşan Bakan Akar, 2 bin 230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın göz bebeği olarak nitelendirdi. Orgeneral Dündar'ın görevini 3 sene boyunca büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum" diye konuştu.