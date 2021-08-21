Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi! Öldüren inat





BAŞARILARLA DOLU BİR YAŞAM...

SÜER, uzun yıllar siyaset ve ekonomi gazeteciliği yaptı. Merhum Turgut Özal'ın ricası ile gazeteciliğe ara verip Malatyaspor Kulübü Başkan Vekilliği ve kulübün basın sözcülüğü görevini üstlendi. Doğan Medya'da genel yayın yönetmenliği ve reklam müdürlüğü yaptı. 1998'de yerli ve yabancı markalara ajans hizmeti verdi. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) danışmanlıkları yaptı. 6 yıl önce emekli olduktan sonra 2015-2020 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol Kulübü'nde genel koordinatör olarak görev yaptı. İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Arel Medya Grup Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Süer, şarkıcı Nez ile olan evliliğini 2008'de sonlandırmıştı. Manolya Olya ile evli olan Süer'in, Timur Ata ve Altay adında iki çocuğu vardı. TBF, Süer için başsağlığı mesajı yayımladı.