Alaçatı cinayetinde son dakika görüntüleri: Alpay Kalyon’un kadını kurtarmak isterken

Son dakika haberi: İzmir Alaçatı'daki gece kulübü önünde öldürülen evli bir çocuk babası Alpay Kalyon (33) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alpay Kalyon'un eşi ve iki arkadaşı ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye gittiği, yan tarafta darp edilen bir kadını görünce kadını kurtarmak istediği sırada bıçaklandığı ortaya çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, 21 Eylül Cumartesi gece saatlerinde Alaçatı'da 18001 Sokak'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, eşi Sırma Kalyon ve iki arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gitti.

Cinayete ilişkin çarpıcı son dakika görüntüleri, bilgiler ve kızıyla birlikte eşini sonsuzluğa uğurlayan acılı eşin söyledikleri yürek burktu. İşte ayrıntılar: