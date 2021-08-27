Üsküdar’ın tarihi caddesi Gastronomi Sokağına dönüştü

Üsküdar
'da tarihi nalbur ve hırdavatçıların olduğu Uncular Caddesi
, 'Gastronomi
Sokağı'na dönüştürüldü Üsküdar Belediyesi tarafından Gastronomi Sokağı olarak projelendirilen Uncular Caddesi, geçtiğimiz haftalarda araç trafiğine kapatıldı. Bina cepheleri tek tip tasarımla düzenlenen caddede, balkonlar genişletilerek çiçeklendirildi. Marmaray
ve metro hatlarıyla entegre olarak yayalaştırılan tarihi cadde ve bağlı sokakların kaldırım ve taş döşemesinde sona yaklaşıldığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
, bölgenin ünlü restoranların merkezi olacağını ifade etti. İstanbul Boğazı
'na çıkan sokaklardan itibaren Üsküdar Meydanı
'nı çevreleyen iki farklı bölümden oluşan Gastronomi Sokağı projesi, tarihi Uncular Caddesi ile bağlı sokaklar ve karşı tarafındaki balıkçılar çarşısının yer aldığı sokakları kapsıyor.