Akademisyene öğrenci tacizi





ÖĞRENCİ TACİZİ

Bununla da yetinmeyen Kaplan, telefonla arayarak, mailler göndererek genç kadının huzuru ve sükununu bozmaya devam etti. Maillerde " Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum, ..sana doymadan öpmek istiyorum, dudaklarından öpüyorum iyi geceler, ..beni bırakırsan seni öldürürüm, senin her yerini okşamak öpmek istiyorum, sırtını göğüslerini omuzlarını ve boynunu balkonda ayakta seviş.... " vb. birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli ifadeler yazıyordu.