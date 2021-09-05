Şener Şen hakkında az bilinen gerçek! İlk kez duyacağınız Hababam Sınıfı detayı

Türk sinemasının dahi yönetmeni Ertem Eğilmez'in 60 yıllık ömrü macera filmi gibiydi. Trabzon'da doğan, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlayan bu ilginç adam; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Ancak kariyerine bakkal olarak başlamayı tercih etti. Hayalleri büyüktü ama işleri umduğu gibi gitmedi. O da çaresiz dükkanının kapısına kilidi vurup başka maceralara doğru yola çıktı.

Eğilmez, bir dönem şansını lokantacılıkta, bir ara da yayıncılık dünyasında denedi. Kurduğu yayınevinin çatısı altında Tef adlı mizah dergisini çıkardı. Aynı zamanda cep kitapları basıp edebiyat dünyasının ünlü eserlerini halkla buluşturdu.

İşleri bir süre sonra ters gitti! Yılmadı Eğilmez; bir kez daha ticarete yöneldi. Türkiye'ye ilk langırt makinesini o getirdi, ilk plastiği de...

Ertem Eğilmez, sürekli çabalasa da giriştiği her işte hüsrana uğradı. Defalarca iflas etti ama moralini bozmadı. Tef dergisini çıkardığı dönemde tanıştığı Münir Özkul'un yüreklendirmesiyle şansını bir de sinemada denemek istedi. 1961'de Yaman Gazeteci'yi çekti, fakat film iş yapmadı. Ama soyadı gibi 'eğilmedi', bu işte ısrarcıydı...