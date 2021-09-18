Milas’a denizcilik alanında önemli yatırım

S.S. Yat İmalat Bakım Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından, Milas Ören'de, Kemerköy Termik Santralinin yakınındaki 283 bin 71 metrekarelik hazine arazisinde yapılmakta olan tesiste 1200 yat çekilebilecek ve yılda 60 yat yapılabilecek.



Milas Ören'deki yat çekek ve yapım yerinin yapımını sürdüren 31 üyeli S.S. Yat İmalat Bakım Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi yöneticileri Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Macit Gündoğdu, proje tamamlandığında tesise 1200 yatın çekilebileceğini, bakım ve onarımlarının yapılabileceğini ve yılda 60 yeni yat imalatının yapılabileceğini anlattı. Macit Gündoğdu, "Bu tesisin beraberinde gelecek yan sanayi ile birlikte adeta Milas'ın ikinci OSB'si olacaktır" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Kooperatif yöneticilerine Milas'a kazandırdıkları tesis için teşekkür ederek "Kooperatifinizin Milas Ören'e kurmakta olduğu tesis sadece Milas ve Bodrum için değil aynı zamanda Türkiye için de çok önemli bir denizcilik tesisi olacaktır. Böyle bir yatırımı gerçekleştirdiğiniz için sizleri kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.