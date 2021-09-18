Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! İstanbul’da en fazla etkilenecek yerlere işaret etti

MARMARA'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ EN FAZLA...

Üşümezsoy şöyle konuştu: "Godot'yu Beklerken isimli bir roman vardı, orada herkes Godot'u bekliyordu, deprem de İstanbul için adeta bir Godot oldu. Marmara'yı boydan boya bir fay kat edecek, 8,1 büyüklüğünde deprem olacak, büyük felaket gibi söylemlerde bulundular. O zaman ben Marmara'yı boydan boya kat eden bir fay olmadığını söyledim. Bu fay bir ucu İzmit'te bir ucu Saroz'da olarak anlatılıyor ve spekülüsyon yapılıyordu. Bu spekülasyonların arkasında onların jeolojik bir çalışmaları, jeolojik bir formasyonları yoktu. Bu tez iki yıl kadar sürdü ve birçok makale yazdılar ama sonra onları çöpe attılar."