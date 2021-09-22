Fransa’daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Sır telefon detayı...

VÜCUDUNA AĞIR BETON BLOK BAĞLANMIŞ

Fransa Rennes'in güney batısındaki Apigné göletinde bulunan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan gurbetçi Muhyettin Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. Vahşi cinayete kurban giden 29 yaşındaki gurbetçi, sabah yürüyüşü yapan Fransız vatandaşların cesedi görerek yetkililere haber vermesi ile bulundu. Polisin yaptığı incelemeye göre, gölette bulunan cesedin ellerinin arkadan bağlandığı ve vücuduna ağır bir beton blok bağlandığı tespit edildi. Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc, gurbetçiye yapılan otopsinin ardından olayın cinayet olduğunu açıkladı. Ölümüne neden olacak kadar çok sayıda darbe alan gurbetçimiz 3 çocuk babası idi. Yakınları, haber alamadığı gerekçesi ile kısa süre önce polise başvurmuş ve arama çalışması başlatmıştı. İşte vahşi cinayetin detayları...