Fransa’daki Türk cinayetinde yeni gelişme: Sır telefon detayı...

SABAH'ın Nant Başkonsolusluğu'ndan aldığı bilgilere göre, Muhyettin Aydın gölete atılmadan önce 100'e yakın bıçak darbesi ile öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandıktan sonra vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı. Fransız polisi, cinayet soruşturmasını tüm detaylarıyla titizlikle yürüterek katil zanlısına ulaşmaya çalışıyor.
VÜCUDUNA AĞIR BETON BLOK BAĞLANMIŞ
Fransa Rennes'in güney batısındaki Apigné göletinde bulunan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan gurbetçi Muhyettin Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. Vahşi cinayete kurban giden 29 yaşındaki gurbetçi, sabah yürüyüşü yapan Fransız vatandaşların cesedi görerek yetkililere haber vermesi ile bulundu. Polisin yaptığı incelemeye göre, gölette bulunan cesedin ellerinin arkadan bağlandığı ve vücuduna ağır bir beton blok bağlandığı tespit edildi. Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc, gurbetçiye yapılan otopsinin ardından olayın cinayet olduğunu açıkladı. Ölümüne neden olacak kadar çok sayıda darbe alan gurbetçimiz 3 çocuk babası idi. Yakınları, haber alamadığı gerekçesi ile kısa süre önce polise başvurmuş ve arama çalışması başlatmıştı. İşte vahşi cinayetin detayları...
GİZEMLİ TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU
Fransa'nın kuzeyinde Saint Nicolas yerleşim merkezinde yaşayan Sabahattin Aydın, kardeşi Muhyettin Aydın'ın geçtiğimiz 3 Eylül 2021'den beri kayıp olduğunu ve kendisine ulaşamadıklarını bildirerek 7 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezine ve Nant Başkonsolosluğu'na başvuru yaptı. Durum hakkında yerel polisle de irtibata geçen Aydın, kayıp ilanı verdi. Sabahattin Aydın, kardeşinin 3 Eylül Cuma günü Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. Sabahattin Aydın, 1 hafta sonra kardeşinin acı haberini aldı.
100'E YAKIN BIÇAK DARBESİ
Rennes şehrindeki Apigné; göletinde adli polis tarafından 10 Eylül 2021'de öğle saatlerinde 29 yaşlarında bir erkek cesedi bulunduğu, kurbanın Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrinde yaşayan ve birkaç günlüğüne Blosne'deki arkadaşlarını ziyarete gelen bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Rennes Cumhuriyet Savcısı Philippe Astruc'e göre; genç gurbetçi Apigné göletine atılmadan önce öldürüldü, elleri mavi naylon bir iple bağlandı ve vücudu bir taşa bağlanarak suya atıldı. Ayrıca gurbetçinin vücudunun çeşitli yerlerinde 100 kadar bıçak darbesi nedeniyle çeşitli yaralar bulunduğu, Rennes Savcılığının cinayet soruşturması başlattığı, olayın fail veya faillerinin kimliğinin tespiti üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.