Ölüm ilanını yayınlayıp evlenmeye gitmiş

İstanbul Gaziosmanpaşa
'da yaşayan Türkan Günday (50), sosyal medyadan kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları, Müge Anlı
'nın programına katıldı. Günday'ın yakınları Müge Anlı sayesinde Günday'ı buldu. Günday'ın kimseye haber vermeden Bartın
'a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.
'CENAZEME KAÇ KİŞİ GELECEK?'
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türkan Günday, sosyal medyadan kendi ölüm ilanını paylaşıp "Cenazeme kaç kişi gelecek?" diye sordu. Cenazesinin kaldırılacağı camiyi de paylaşarak okuyanların şaşkınlığını bir kat daha artıran Günday, daha sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları atv
'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. Yayından kısa süre sonra sevindiren haber, telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay
isimli kadından geldi. Günday'ın hayatta olduğunu, evlenmek için Bartın'a gittiğini söyledi. Kızılçay, "Türkan Hanım
'ı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Birkaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi. Ben de bekar dayım olduğunu söyledim. Dayımın evlenmek istediğinden bahsettim. Birbirlerine telefon numaralarını verdim. Bir süre telefonda görüştüler. Daha sonra Bartın'da yaşayan dayım İstanbul'a geldi. İmam nikahı yapmışlar. Sonra Türkan Bartın'a dayımın yanına gitti. Resmi nikâh kıyacaklar" şeklinde konuştu.