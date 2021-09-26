Karısına ‘Popon sepet gibi’ diyen erkek kusurlu bulundu

Yerel mahkemenin bir boşanma davasında eşleri eşit kusurlu kabul etmesini Yargıtay bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında karısına 'Popon sepet gibi
' diye hitap eden erkeği ağır kusurlu buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karşılıklı boşanma davalarında içtihat metninde yer alan kararda, erkeğin kadına "oğlum" diye hitap ettiğine, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak "Popon sepet gibi" şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğuna yer verdi. İçtihat metninde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında erkeğin kadına 'oğlum' diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak 'Popon sepet gibi' şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir."