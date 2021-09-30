Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu SABAH'A konuştu! "Ne gerek var üle şeye beya"

İnegöl'de inşaatlarda çalışan ve bekar olan Beyhan Mutlu o fıkra gibi geceyi şöyle anlattı:

İnegöl'de inşaat işleri yapıyorum. Bozova'da oturuyorum. Çayyaka'ya inşaatta çalışmak için gelmiştim. 3 arkadaş oturduk içki içtik. Gece 02.00 gibi ben yanlarından ayrıldım. O bölgede inşaat işi yapıyorduk. İnşaata yakın bir bölgedeki diğer arkadaşların villasında kalıyorduk. Ben villalardan birine gittim, uyumuşum. O arkadaşlardan biri beni bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş.

Ben telefonumu da değiştirmiştim. Akıllı telefon aldım. Jandarma ekipleri beni telefonumdan arıyormuş ama benim telefon uydu moduna geçmiş.Jandarma bana bir türlü ulaşamamış.