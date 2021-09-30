Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu SABAH'A konuştu! "Ne gerek var üle şeye beya"

Fıkra gibi olay önceki gece İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı ormanlık alanda alkol alan 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, bir ara onların yanından ayrıldı. Bunun üzerine arkadaşları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, İNDAK ve UMKE ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de katıldı.
Aramalar bir türlü sonuç vermiyordu. Ekipler, kayıp şahsın ismiyle seslenmeye başladı. Bu arada ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu, isminin yüksek sesle söylediğini duyunca yanlarına gidip 'benim' dedi. Ekipler 'kimliğini göster' deyince gerçek ortaya çıktı. Alkolün etkisinden kurtulan Mutlu, ekiplerin kendisini bulmak için teyakkuza geçtiklerini anladı. Meğer o da ekiplerle birlikte kendisini arıyordu.
İnegöl'de inşaatlarda çalışan ve bekar olan Beyhan Mutlu o fıkra gibi geceyi şöyle anlattı:
İnegöl'de inşaat işleri yapıyorum. Bozova'da oturuyorum. Çayyaka'ya inşaatta çalışmak için gelmiştim. 3 arkadaş oturduk içki içtik. Gece 02.00 gibi ben yanlarından ayrıldım. O bölgede inşaat işi yapıyorduk. İnşaata yakın bir bölgedeki diğer arkadaşların villasında kalıyorduk. Ben villalardan birine gittim, uyumuşum. O arkadaşlardan biri beni bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş.
Ben telefonumu da değiştirmiştim. Akıllı telefon aldım. Jandarma ekipleri beni telefonumdan arıyormuş ama benim telefon uydu moduna geçmiş.Jandarma bana bir türlü ulaşamamış.
Gece 05.00 gibi uyandım. Yolun üstünde bir sürü ekip gördüm. Jandarma, İNDAK, UMKE hepsi orada. Yolda bir kaza var zannettim. Yanlarına gittim. Baktım ekipler, kayıp bir şahıs arıyor. Ben de katıldım arama çalışmalarına. Aradan biraz zaman geçti. 'Beyhan Mutlu' diye ismimi seslenmeye başladılar.' Aaaaa o benim' dedim.
Kimliğime baktılar. 'Kayıp şahıs senmişsin' dediler. Arkadaş kurbanı oldum anlayacağınız. Fıkra gibi... kayıp benmişim, kendimi aramışım.
Jandarmaya ifademi verdim. Ekiplerin zamanını aldığımız için onlardan özür diledim. Bana kıymet verip, beni aradıkları için onlara çok teşekkür ettim.
Üle şey mi olur beya. Ben eve gittim arkadaşım kayboldum sanmış. Hatta özür mahiyetinde ekipleri sabah börek yemeye götürmek istedim, gelmediler. Neticede beni 3-4 saat gecenin karanlığında aramışlar.