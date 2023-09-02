2023 av sezonu bereketli başladı! Ağlar, ilk gün istavrit ve mezgitle doldu

SAMSUN'DA TEZGAHLAR ŞENLENDİ

Balık av yasağının kalkmasıyla birlikte Samsun'da yüzlerce tekne denize açıldı. Balık sezonunun ilk gününde tezgahlar mezgit ve istavritle doldu taştı. Balıkçı Caner Bayrak ilk gün bereketli geçtiğini söyledi. Bayrak, ' Geçen yıla oranla iyi bir başlangıç yaptık. Havaslar çok sıcak olduğu için balık dibe gidiyor. Bu nedenle de dip balığı olan mezgit bu sezon bol olacak. Ayrıca palamut yok denecek kadar az. Balıkçılar arasında bir anlayış var. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu sene vatandaşlarımız hamsiye doyacak' dedi. İlk gün tezgahlarda mezgit ve istavritin kilosu 100 liradan yer aldı.