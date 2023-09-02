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Giriş Tarihi: 2.9.2023 09:02

2023 av sezonu bereketli başladı! Ağlar, ilk gün istavrit ve mezgitle doldu

Balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar 2023 -2024 av sezonu için 1 Eylül’ün ilk saatlerinde 'Vira Bismillah' dedi. Trabzon’da   gırgır tekneleriyle  gece 00:00’da  denize açılan balıkçılar  ağlarını denize saldı. Ağlar çekildiğinde ise teknelerin havuzları istavrit ve mezgitle doldu. SABAH muhabiri Özgür Özdemir,  Trabzon’da Adem baba teknesiyle denize çıkarak yeni  balık av sezonunu balıkçılarla birlikte takip etti. Tekne Reisi Yakup Uzun, “Deniz suyu henüz sıcak.  Hamsi soğuğa gidiyor. Havalar serinlemeye başlayınca gelir. Bu yıl vatandaşımız bolca hamsi yiyecek” dedi. Samsun’da yüzlerce tekne denize açıldı. Ağlar, mezgit ve istavritle doldu taştı. Balıkçı Caner Bayrak,  “Geçen yıla oranla iyi bir başlangıç yaptık. Havaslar çok sıcak olduğu için balık dibe gidiyor. Bu nedenle de dip balığı olan mezgit bu sezon bol olacak. Palamut yok denecek kadar az. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu sene vatandaşlarımız hamsiye doyacak’ dedi. İlk gün tezgahlarda mezgit ve istavritin kilosu 100 liradan satıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
2023 av sezonu bereketli başladı! Ağlar, ilk gün istavrit ve mezgitle doldu

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Trabzon'un Araklı ilçe limanından 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan Adem Reis teknesindeki balıkçılar, ilk gün ağlarını dolu çekerek bol istavrit ve mezgitle döndü. Adem Baba teknesiyle av sezonunun başladığı ilk saatlerinde denize açılan Sabah muhabiri Özgür Özdemir bol ve bereketli başlayan avlanmayı takip etti. Bereketli başlayan av sezonunda teknede sarılan ağları çeken balıkçılar, kasaları balıkla doldurdu. Balıkçılar yeni sezonun bereketli başlamasından dolayı mutluluklarını SABAHA ifade ettiler.

Adem baba tekne Reisi Yakup Uzun," yeni sezona Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'ün ilk saatlerinde denize ağımızı birlikte sardık. Gördüğünüz gibi ağlarımız istavrit ve mezgit 'le doldu. Hamsi şuanda Ereğli tarafında görülüyor. Burada deniz suyu sıcak. Hamsi soğuğa gidiyor. Havalar serinlemeye başlayınca yani 15-20 gün gün sonra ise hamsi buraya gelir. Bu sezon bol hamsi olmasını umut ediyoruz. Palamut ise geçen sene bayağı olmuştu. Şuan ise hiç görülmemesinden dolayı umudumuz yok. Bu yıl vatandaşımız bolca hamsi yiyecektir"

Balıkçı Gökhan Kol ise,4 aydır teknemizin bakımını tamamlayıp, yeni av sezonunu heyecanla bekledik. Sezonun ilk saatlerinde denize sardığımız ağlarımız istavrit ve mezgitle doldu. Görünen o ki bu sezon vatandaşımız bol balık tüketecek. Balıkçı Ali Çebi ise, heyecanla beklediğimiz av sezonunun ilk ağı bol ve bereketli oldu. Tüm tayfa arkadaşlarımızla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadara ağlarımızda bok istavrit ve mezgit oldu. Bu sezon inşallah bereketli geçecek"

SAMSUN'DA TEZGAHLAR ŞENLENDİ
Balık av yasağının kalkmasıyla birlikte Samsun'da yüzlerce tekne denize açıldı. Balık sezonunun ilk gününde tezgahlar mezgit ve istavritle doldu taştı. Balıkçı Caner Bayrak ilk gün bereketli geçtiğini söyledi. Bayrak, ' Geçen yıla oranla iyi bir başlangıç yaptık. Havaslar çok sıcak olduğu için balık dibe gidiyor. Bu nedenle de dip balığı olan mezgit bu sezon bol olacak. Ayrıca palamut yok denecek kadar az. Balıkçılar arasında bir anlayış var. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu sene vatandaşlarımız hamsiye doyacak' dedi. İlk gün tezgahlarda mezgit ve istavritin kilosu 100 liradan yer aldı.

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2023 av sezonu bereketli başladı! Ağlar, ilk gün istavrit ve mezgitle doldu
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