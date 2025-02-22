2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun’da düzenlenecek

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası devam ediyor. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonada 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Eleme atışları ile devam edecek şampiyona 23 Şubat'ta sona erecek. Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

1982 yılından bu yana Türk okçuluğunda sorumluluklar üstlenen Prof. Dr. Uğur Erdener, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri Okçuluk Birliği (EMAU) Başkanı olarak 5 yıl görev yapmış ve daha sonra 2005 yılında, olimpik bir spor dalında uluslararası federasyon başkanlığına seçilen ilk Türk spor adamı olmayı başardı. 2005 yılında seçildiği Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığına 2009 yılında ikinci kez, 2013 yılında üçüncü kez ve 2017 yılında da dördüncü kez seçildi.

2011 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve 2008 yılından bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi olan Prof. Dr. Uğur Erdener, 2014 yılında IOC Yönetim Kurulu Üyesi, 2016 yılında IOC Asbaşkanı seçilmiştir ve Asbaşkanlık görevini 2020 yılına dek sürdürdü. IOC Tıp ve Bilim Komisyonu ile Gençlik Olimpiyat Oyunları Danışma Komitesi'ne başkanlık yapmaktadır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve WADA Vakfı Yönetim Kurulları üyesi olan Erdener aynı zamanda WADA'nın Sağlık, Tıp ve Araştırma (HMR) Komitesi'ne başkanlık yapıyor. 2014 yılında Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliği (ASOIF) Konsey üyesi olan Erdener 2017'de ASOIF Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Erdener 2017 yılından bu yana Uluslararası Doping Kontrolü Kuruluşu (ITA) Yönetim Kurulu'nda IOC Temsilcisi olarak da görev yapıyor.