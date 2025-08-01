GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılında emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyon ödemeleri için bankalar arasındaki rekabet artıyor. Emekliler, en yüksek ödemeyi sunan bankaları araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankaların sunduğu yeni promosyon rakamlarıyla birlikte birçok kişi maaşını başka bankaya taşımayı değerlendiriyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel promosyon tutarları ve tüm detaylar.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?
Özel bankalar ve kamu bankaları yeni müşteriler kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda promosyon 27 bin liraya kadar çıkıyor. Hali hazırda promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bir bankayla çalışmaya başlayabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
QNB
Banka internet sitesinde "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
YAPIKREDİ
Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
ZİRAAT BANKASI
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
İŞ BANKASI
İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.
GARANTİ
Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.
AKBANK
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
ING
Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.