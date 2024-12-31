2025 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten uzlaştırmacıların 2025 yılı asgari ücret tarifesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı.

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde uzlaştırmacıya 874 ile bin 312 lira arasında ödeme yapılacak. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde ise uzlaştırmacıya taraflar 2-3 kişiyse 3 bin 520 lira, 4-6 kişiyse 4 bin 394 lira, 7-9 kişiyse 5 bin 276 lira, 10 ve daha fazlaysa 6 bin 158 liraya kadar ödeme yapılacak.

UZLAŞTIRMA OLUMSUZ SONUÇLANIRSA DA ÖDEME YAPILACAK

Taraflar arasındaki uzlaştırma süreci olumsuz sonuçlanırsa da uzlaştırmacı ödeme alacak. Buna göre,2-3 kişinin taraf olması durumunda bin 749 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 193 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 631 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 3 bin 68 liraya kadar ödeme yapılacak.