Gaziantep’te ’Aile Yılı’ seferberliği

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muhtarlar Derneği iş birliğinde Muhtar Cup: "Haydi, Sokaktan Sahaya Gençlerle El Ele", ve "Ailece Spora" projelerini içeren protokol için Valilikte imza töreni düzenlendi.

Uygulanacak proje ile özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların spora erişimini artırmak, aile yılı dolayısıyla ailece spor yapmaya teşvik etmek, çocukların spor kültürü ve disiplini kazanmalarını sağlamak, temel motorik becerileri geliştirerek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve mahalle muhtarlıklarının spor kulübü kurmasına olanak tanımak amaçlanıyor.

Valilik fuaye alanında gerçekleştirilen imza törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu protokolü imzalamaktan son derece keyif duyduğunu belirterek, "Burada düşünüldüğünden de önemli bir iş yaptığımızın kanaatindeyim. Muhtar örnektir. Bu proje sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz muhtarlarının spor yaptığını görecek ve bundan etkilenecek. Bizim amacımız, olabilecek her branşta spor yapacak alan oluşturmak ve tüm kamunun spor yapabileceği alanları hazırlamak. Bizim yapabileceğimiz budur. Böyle yaptığımız zaman şampiyonlarımız vatandaşlarımız arasından çıkar. Biz, Gaziantep'te spor anlamında da iddialı bir kentiz. Sloganlarımızdan birisi de 'Spor Şehri Gaziantep'. Spor alanında Gaziantep'ten çok fazla şampiyon çıktı, çok fazla başarı elde edildi. Dolayısıyla bu proje ile Gaziantep spor alanında çok daha iyi bir konuma erişecektir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı Aile Yılı ilan etti. Biz Gaziantep'te tüm kurum ve kuruluşlarımızla çok güzel bir aileyiz. Muhtarlarımız bizlerin gözü, ayağı, eli, kulağı. Bu şehir için, mahallelerimiz için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün yaşanan bütün sorunlar bir sonuç. Hastalık, şiddet bir sonuç. Önleyici tedbirlere baktığımız zaman sporun iyileştirici bir güç olduğunu görüyoruz. Spor mutlu ederken, vücudu geliştiriyor. Bunun akabinde de huzurlu aileler oluşuyor" diye konuştu.

Muhtarların mahallelerinin liderleri olduğuna vurgu yapan Şahin, "Çocuklarımız büyükleri ne yaparsa aynısını çekiyor. O yüzden iyiliği, güzelliği büyütmemiz lazım. Biz de Gençlik Spor Daire Başkanlığımızı, her seferinde daha da güçlendiriyoruz. Bu imza, verimliliğin ve koordinasyonun göstergelerinden birini oluşturuyor. Devlet, yerel ve müdürlüğümüz fikir birliği, eylem ve söylem birliği yapıyoruz" dedi.

Kentte 700 bin gencin olduğuna işaret eden Şahin, "Kentte 4 üniversitemiz var. Bu çok büyük bir hazine. Bu gençlerimizin her birini nakış gibi işlememiz lazım. Nakış gibi işleyip geleceğe hazırlamamız lazım. Ama bu ailede ve mahallede başlıyor. Biz çocuklarımızı ilmek ilmek işleyerek insani değerlerle donatarak geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise, "Aileden gelen güzellikleri bir taraftan yansıtırken aile kodlarımıza geri dönmek adına da bilimsel tekniklerle aileyi de öne çıkararak tüm bakanlığımızın projelerini mahallelerde uygulamak adına bir proje gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Valiliğimizin himayelerinde sayın bakanımızın güçlü desteğiyle kurumların iş birliğiyle adını Muhtar Cup olarak değerlendirdiğimiz projemizi bu yıl başlatıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da devamlılığını sağlayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de aile müessesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Aile Yılı münasebetiyle ailelerimizin birlikte çocuklarıyla spora teşvik edileceği, çocuklarımızın spor kültürü ve disiplini kazanacağı böyle bir protokolün tarafı olmaktan ben de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına mutluluğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın projenin çocuklar ve ailelerine çok önemli bir etki sağlayacağını ifade ederek, "Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi münasebetiyle çocuklarımızın gençlerimizin, ailelerimizin geleceği için önemli bir adım olacak. Bu projenin paydaşı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Hayalimizin gerçekleşmesinde bizi destekleyen başta Gaziantep Valimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi.