Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama 2025 YKS: Puan nasıl kullanılır ve nereden hesaplanır?

2025 YKS tercih süreciyle beraber Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) tekrar adayların dikkatini çekti. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından öğrenciler, OBP'nin yerleştirme puanlarına nasıl eklenip hesaplandığını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olanlar için OBP, puanlama sisteminde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır ve yerleştirme puanlarına etkisi nasıl gerçekleşir?
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet notlarına göre hesaplanan ve üniversite yerleştirme puanlarına eklenen bir puan türüdür.
OBP, öğrencilerin lise boyunca elde ettikleri akademik başarıları ölçmek amacıyla kullanılır ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına eklenerek öğrencilerin üniversite tercihlerinde avantaj sağlamasını amaçlar.
Özetle, OBP öğrencinin lise notlarının belirli bir formülle puana dönüştürülmüş halidir ve yerleştirme puanına eklenerek üniversiteye girişte değerlendirilir.
OBP HESAPLAMA
2025 tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre:
Ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen okul türü/alanlarından mezun olanlar, karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.
YKS 2025 tercih kılavuzuna göre:
2025-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme ve ÖZYES dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2026-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.