Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama 2025 YKS: Puan nasıl kullanılır ve nereden hesaplanır?

OBP HESAPLAMA

2025 tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre:

Ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen okul türü/alanlarından mezun olanlar, karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.