Haberler Yaşam Haberleri Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama 2025 YKS: Puan nasıl kullanılır ve nereden hesaplanır?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:16 Son Güncelleme: 1.8.2025 19:16

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama 2025 YKS: Puan nasıl kullanılır ve nereden hesaplanır?

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercihlerine dair merak artmaya başladı. Tercih kılavuzunda yer alan bilgilerle birlikte, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) konusu da adayların dikkatini çekiyor. Lise diplomasındaki not ortalaması olan OBP, TYT ve AYT puanlarına eklenerek yerleştirme sonuçlarında belirleyici bir faktör haline geliyor. Bu yüzden öğrenciler, OBP’nin nasıl hesaplandığını ve puanlarına nasıl yansıdığını öğrenmek istiyor. OBP’nin hesaplama süreci ve yerleştirmedeki önemi nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı OBP hesaplama 2025 YKS: Puan nasıl kullanılır ve nereden hesaplanır?

2025 YKS tercih süreciyle beraber Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) tekrar adayların dikkatini çekti. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından öğrenciler, OBP'nin yerleştirme puanlarına nasıl eklenip hesaplandığını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olanlar için OBP, puanlama sisteminde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Peki, OBP nedir, nasıl hesaplanır ve yerleştirme puanlarına etkisi nasıl gerçekleşir?

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet notlarına göre hesaplanan ve üniversite yerleştirme puanlarına eklenen bir puan türüdür.

OBP, öğrencilerin lise boyunca elde ettikleri akademik başarıları ölçmek amacıyla kullanılır ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına eklenerek öğrencilerin üniversite tercihlerinde avantaj sağlamasını amaçlar.

Özetle, OBP öğrencinin lise notlarının belirli bir formülle puana dönüştürülmüş halidir ve yerleştirme puanına eklenerek üniversiteye girişte değerlendirilir.

OBP HESAPLAMA

2025 tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre:

Ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen okul türü/alanlarından mezun olanlar, karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

YKS 2025 tercih kılavuzuna göre:

2025-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme ve ÖZYES dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2026-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.

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Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama 2025 YKS: Puan nasıl kullanılır ve nereden hesaplanır?
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