2025’in ilk anonsu İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı tedbirleri kapsamında saat 00.00'da telsizden İstanbul Emniyeti'ne seslendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın mesajları okunduktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız telsizden anons geçti. Yılbaşı tedbirlerinin alınmasıyla birlikte ekibiyle sahaya inen ve görev bilinçleri için rütbeli personele ve görevli polislere teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yılın ilk anonsunda "Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinde göstermiş olduğunuz üstün gayretlerden ötürü teşekkür ediyorum. Yeni yılda da suç ve suçluyla mücadelede hiç bir taviz vermeden; aynı heyecan, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 2025 yılının siz fedakar meslektaşlarıma ve çok değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim müdürleri, rütbeli personeller ve polisler Selami Yıldız'a "Sayın müdürümüz sağ olsunlar" yanıtını verdi.