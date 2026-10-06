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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:02

2026-2027 ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

Okullarda ara tatil heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde ara tatil tarihleri netleşti.

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2026-2027 ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
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2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin beklediği ara tatil için geri sayım başladı. İlk ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB takviminde yer alan tarihler doğrultusunda okullarda kısa süreli tatil dönemi başlayacak.

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.

MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle öğrencilerin yıl boyunca beklediği ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler daha uzun bir dinlenme sürecine girecek.

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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin merakla beklediği sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 12 Mart 2027 Cuma günü ara tatile veda ederek derslerine devam edecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihin ardından öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak.

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2026-2027 ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
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