2026-2027 ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle öğrencilerin yıl boyunca beklediği ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler daha uzun bir dinlenme sürecine girecek.