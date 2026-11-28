2026 ALES 3 sınavının yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınav günü uygulanacak kurallara ve oturum bilgilerine gözlerini çevirdi. Sınavın saat kaçta başlayacağı, kaç dakika süreceği ve giriş belgelerinin nereden alınacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda ise sınav binalarına son giriş saati belli oldu.