2026 ALES 3 sınavının yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınav günü uygulanacak kurallara ve oturum bilgilerine gözlerini çevirdi. Sınavın saat kaçta başlayacağı, kaç dakika süreceği ve giriş belgelerinin nereden alınacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda ise sınav binalarına son giriş saati belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
2026 ALES 3 sınavında adaylara 150 dakika, yani 2 saat 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak oturum, standart sınav süresine göre 12.45'te tamamlanacak.
Sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yer alacak. Adaylar, kendilerine ayrılan süre içerisinde iki testteki soruları yanıtlayacak.
Sınava katılacak adaylar, bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak 2026-ALES/3 sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
ALES 3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek ve adayların puanları elektronik ortamda erişime açılacak.
Adaylar, sonuçların duyurulmasıyla birlikte ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle puanlarını görüntüleyebilecek. Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.