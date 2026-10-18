2026 Ekim emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?

Emeklilerin alacağı promosyon tutarı, maaş aralığına ve tercih edilen bankanın sunduğu koşullara göre değişiyor. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen nakit ödemelere bazı bankalarda fatura talimatı ve kredi kartı kullanımıyla kazanılan ek ödüller de ekleniyor.
Garanti BBVA, maaşını bankadan almayı tercih eden emeklilere 6 bin 250 TL'den başlayan ve 15 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon sunuyor. Kredi kartı kullanımı ve diğer kampanya şartlarını karşılayan müşteriler için ek bonus fırsatlarıyla birlikte toplam kazanç 25 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Emeklilerin alacağı ödeme, maaş miktarına ve yararlandıkları avantajlara göre belirleniyor.
Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.
Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkanı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Kuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
QNB'de emekli maaşını taşıyanlar, gelir aralıklarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak günlük alışverişlerde de avantaj sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL'ye kadar iade alabiliyor.
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak farklı bankacılık ürünlerinden yararlanan emeklilere çeşitli ödül fırsatları da sunuyor.
Kampanya kapsamında dört otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulunduranlara 3 bin 500 TL ve 75 bin TL kredi kullananlara 3 bin 500 TL ek ödeme sağlanıyor. İlk kez mobil kanaldan ING müşterisi olanlar 2 bin TL kazanabilirken kart harcamalarından da 4 bin TL'ye kadar iade alınabiliyor. Böylece tüm şartları yerine getiren emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.
Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
DenizBank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 5 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş miktarına göre hesaplanan bu tutara, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımından kazanılabilecek ek ödüller de dahil edilebiliyor. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler 18 bin TL'ye kadar ilave avantaj elde ederken toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine gelir aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Banka, temel ödemenin yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerini kapsayan ek ödül fırsatları da sunuyor.
Kampanya kapsamında sağlanan ek avantajlar şöyle:
Tüm kampanya koşullarını karşılayan emekliler, nakit promosyon ve ek ödüllerle birlikte 35 bin TL'ye varan toplam kazanç elde edebiliyor.
İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.