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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:31

2026 HMGS sonuçları açıklandı! ÖSYM HMGS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce hukuk mezununun merakla beklediği 2026-HMGS/2 sonuçlarını resmen duyurdu. 27 Eylül’de gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değerlendirmeleri tamamlandı. Adaylar başarı durumlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden anında öğreniyor.

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2026 HMGS sonuçları açıklandı! ÖSYM HMGS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr
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Hukuk alanında kariyer yapmak isteyen adayların katıldığı 2026 yılının ikinci HMGS oturumuna dair bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanlığı tarafından dijital sisteme yüklenen puan dökümleri, adayların erişimine açıldı. HMGS sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı.

2026-HMGS/2 SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından 27 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) değerlendirme süreçleri tamamlandı. ÖSYM'nin yaptığı duyuruyla birlikte binlerce adayın merakla beklediği puan tablosu dijital platformda ilan edildi.

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HMGS BARAJ PUANI KAÇ?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kapsamasında adayların başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları şartı aranmaktadır. Sınavda test usulü uygulanan soruların değerlendirmesinde doğru ve yanlış cevap sayıları dikkate alınarak ham puanlar hesaplanmıştır. 70 ve üzeri puan alan adaylar, avukatlık stajına başlama ve adli-idari yargı hakim adaylığı sınavlarına başvuru yapma hakkını elde etmektedir.

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ÖSYM HMGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2026 HMGS/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Herhangi bir fiziksel belge gönderimi yapılmayacağından, adayların sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve Aday Şifreleri ile giriş yapması gerekmektedir.

ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2026 ALES sınavı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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