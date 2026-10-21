2026 HMGS sonuçları açıklandı! ÖSYM HMGS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

ÖSYM HMGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2026 HMGS/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Herhangi bir fiziksel belge gönderimi yapılmayacağından, adayların sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve Aday Şifreleri ile giriş yapması gerekmektedir.

ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2026 ALES sınavı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör