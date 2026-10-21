Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2026 ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:23

ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2026 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/3 sınavı için normal süreyi kaçıran adaylara son şans! ALES/3 geç başvuru ekranı 21 Ekim 2026 günü erişime açılıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kadro hedefi olan binlerce aday, "2026 ALES sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte geç başvuru ücreti ve sınav tarihine dair ayrıntılar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2026 ALES sınavı ne zaman yapılacak?
  • ABONE OL

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yıl içindeki son oturumu için geri sayım tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre yürütülen süreçte işlemler yalnızca dijital sistemler üzerinden tek bir günde tamamlanacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adayların sistem kapanmadan önce adımlarını eksiksiz atması önem taşıyor.

2026-ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuru süreci 21 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla başlamış olup, aynı gün gece saat 23:59'da sona ermektedir.

Adayların bu süre zarfında internet üzerinden sistem yoğunluğunu göz önüne alarak işlemlerini son saatlere bırakmaması tavsiye edilir. Sistem 23:59 itibarıyla kapanacak ve ek süre verilmeyecektir.

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular fiziki evrak teslimine gerek kalmadan tamamen dijital ortamda gerçekleşir. Adaylar şu adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilir:

ÖSYM AİS'e Giriş: T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına giriş yapın.

Sınav Seçimi: Başvuruya açık sınavlar listesinden 2026-ALES/3 seçeneğini işaretleyin.

Bilgileri Güncelleme: Sınav merkezi tercihi, engel durumu ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu teyit edin.

Ödeme Aşaması: Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil edilir. Ödeme, ÖSYM'nin resmi e-İşlemler "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile anında yapılmalıdır.

ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın üçüncü ve son ALES oturumu olan 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2026 ALES sınavı ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA