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Giriş Tarihi: 3.11.2026 07:53

2026 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Kira artış oranı hesaplama

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerine çevirdi. Kira artışında belirleyici olan 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte kasım ayında uygulanabilecek zam oranı da netlik kazanacak. Peki, 2026 kasım ayı kira artış zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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2026 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Kira artış oranı hesaplama
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2026 Kasım ayı kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte ev sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği yasal zam sınırı netlik kazanacak. Yeni oran, mevcut kira bedellerine göre yapılacak hesaplamalarda belirleyici olacak ve milyonlarca kiracı ile ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek.

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı kira zam tavan oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim 2026 enflasyon rakamları ile kesinleşecek. TÜİK, merakla beklenen enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Böylelikle kasım kira artış oranı da duyurulmuş olacak.

Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira: 20 bin TL

Zam Oranı: Yüzde 31,49

Zam Miktarı: 6 bin 298 TL

Yeni Kira Bedeli: 26 bin 988 TL

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

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GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜİK'in Eylül 2026 enflasyon verilerini ilan etmesiyle birlikte, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Ekim 2026 kira artış tavan oranı %31,49 olarak kayıtlara geçmişti.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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