2026 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Kira artış oranı hesaplama

2026 Kasım ayı kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte ev sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği yasal zam sınırı netlik kazanacak. Yeni oran, mevcut kira bedellerine göre yapılacak hesaplamalarda belirleyici olacak ve milyonlarca kiracı ile ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek.

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı kira zam tavan oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim 2026 enflasyon rakamları ile kesinleşecek. TÜİK, merakla beklenen enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Böylelikle kasım kira artış oranı da duyurulmuş olacak.