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Giriş Tarihi: 3.11.2026 07:38 Son Güncelleme: 3.11.2026 07:39

Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği ekim ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Açıklanacak rakamlar; kira artış oranından memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesaplamalarına kadar pek çok başlıkta belirleyici olacak. Peki, Ekim 2026 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte TÜİK verilerine ilişkin son gelişmeler...

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Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
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Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala milyonlarca kişi TÜİK'ten gelecek duyuruya odaklandı. Kira artış oranını, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri de gündemdeki yerini aldı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşmişti.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
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