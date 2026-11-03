Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala milyonlarca kişi TÜİK'ten gelecek duyuruya odaklandı. Kira artış oranını, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri de gündemdeki yerini aldı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşmişti.