2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? ÖSYM branş bazında sıralamalar için son durum!

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayların sınavdan aldıkları puanı kendi eğitim alanlarındaki diğer katılımcıların sonuçlarıyla karşılaştırmalarına yardımcı olan bir bilgilendirme hizmeti. Bu sayede ön lisans mezunları yalnızca KPSSP93 puanlarını değil, aynı alandaki adaylar arasındaki başarı konumlarını da değerlendirebiliyor.