2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise mezunları için sonuç günü yaklaşıyor!

Kamu kadrolarında görev almak isteyen lise mezunlarının katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sonuç aşamasına gelindi. Sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap anahtarlarıyla netlerini hesaplayan adaylar, şimdi ÖSYM tarafından belirlenecek kesin puanlarını öğrenecek.
Bir kamu kadrosuna başvururken hangi puanı kullanacağını öğrenmek isteyen lise mezunları için sonuç günü 19 Kasım Perşembe olarak belirlendi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları bu tarihte ilan edilecek ve adayların memuriyet başvurularında kullanabilecekleri puanlar belli olacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Böylece sınavdan elde ettikleri puanlara ve kişisel sonuç belgelerine ulaşabilecekler.
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Lise mezunlarının sınavdan elde edecekleri KPSSP94 puanları, kamu kurumlarının açacağı memur kadrolarına başvururken kullanılacak. ÖSYM'nin 2026 tercih takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra puanlarına ve mezuniyet alanlarına uygun kadroları değerlendirebilecek.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Hangi kamu kurumunun kaç personel alacağı, kadro dağılımları ve başvuru koşulları ise yayımlanacak tercih kılavuzuyla belli olacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u, 25 Ekim'de kamuoyuyla paylaşıldı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını aynı gün saat 13.15'ten itibaren Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebildi.
Soru kitapçıklarının tamamına erişim imkanı 4 Kasım saat 23.59'da sona erdi. Sınavdaki yanıtlarını cevap anahtarıyla karşılaştırarak netlerini hesaplayan adaylar, kesin KPSS puanlarını 19 Kasım'da yayımlanacak sonuç belgesinden öğrenebilecek.