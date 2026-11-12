2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise mezunları için sonuç günü yaklaşıyor!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise mezunlarının sınavdan elde edecekleri KPSSP94 puanları, kamu kurumlarının açacağı memur kadrolarına başvururken kullanılacak. ÖSYM'nin 2026 tercih takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra puanlarına ve mezuniyet alanlarına uygun kadroları değerlendirebilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Hangi kamu kurumunun kaç personel alacağı, kadro dağılımları ve başvuru koşulları ise yayımlanacak tercih kılavuzuyla belli olacak.