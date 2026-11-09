KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? 2026/2 memur alımında tarihler belli oldu!

2026 yılının ikinci merkezi yerleştirmesinde kamu kurumlarının boş kadroları için adaylar, KPSS puanlarıyla başvuruda bulunabilecek. ÖSYM takvimine göre aralık ayında gerçekleştirilecek işlemler öncesinde gözler, mezuniyet düzeylerine göre kontenjanların ve nitelik kodlarının yer alacağı tercih kılavuzuna çevrildi.
ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık Perşembe günü sona erecek. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar, bu tarihler arasında KPSS puanları ve mezuniyet durumlarına uygun kadrolar için seçim yapabilecek.
KPSS 2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Aralık ayında adayların erişimine sunulması beklenen kılavuzda kamu kurumlarının personel ihtiyacına göre belirlenen kadrolar, kontenjanlar, mezuniyet şartları ve nitelik kodları yer alacak.
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, kendi eğitim düzeylerine ayrılan tablolardan başvurabilecekleri pozisyonları inceleyebilecek. Kadro sayısı ve kurumlara göre dağılım ise kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak.
KPSS merkezi yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih döneminde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak eğitim durumlarına uygun kadroları seçebilecek.
Başvuru öncesinde kadro ve pozisyonlara ait nitelik kodlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Mezuniyet alanı, puan türü ve özel koşullar bakımından şartları karşılamayan adayların tercihlerinin yerleştirme açısından geçerli olmayabileceği unutulmamalı.
Aralık ayında yapılacak yerleştirmeler için kamu kurumlarının talep ettiği kadro ve pozisyonların toplam sayısı henüz açıklanmadı. Hangi kurumun kaç personel alacağı, unvanlara göre ayrılan kontenjanlar ve şehir dağılımı ÖSYM'nin tercih tablolarıyla duyurulması bekleniyor.
Adaylar kılavuz yayımlandığında memur, büro personeli, tekniker ve diğer unvanlara ilişkin ilan edilen pozisyonları kendi mezuniyet alanlarına göre değerlendirebilecek.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS merkezi yerleştirmelerinde adaylar, ilgili kadrolara sınav puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda yerleştiriliyor. Merkezi atama kapsamında ayrıca sözlü mülakat yapılmıyor.
Ancak yerleşen adayların atamalarının tamamlanabilmesi için ilanda belirtilen genel ve özel koşulları taşımaları gerekiyor. İlgili kurumlar, yerleştirme sonrasında belge teslimi ve atama işlemleri hakkında duyuru yayımlıyor.