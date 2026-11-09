KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? 2026/2 memur alımında tarihler belli oldu!

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA KADRO VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Aralık ayında yapılacak yerleştirmeler için kamu kurumlarının talep ettiği kadro ve pozisyonların toplam sayısı henüz açıklanmadı. Hangi kurumun kaç personel alacağı, unvanlara göre ayrılan kontenjanlar ve şehir dağılımı ÖSYM'nin tercih tablolarıyla duyurulması bekleniyor.

Adaylar kılavuz yayımlandığında memur, büro personeli, tekniker ve diğer unvanlara ilişkin ilan edilen pozisyonları kendi mezuniyet alanlarına göre değerlendirebilecek.