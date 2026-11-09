KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans branş sıralamaları bekleniyor!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları, KPSS P93 puanlarına göre kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmek için branş sıralamalarının yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak sıralamalar sayesinde adaylar, aynı bölümden sınava katılanlar arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenebilecek.
2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları için ÖSYM henüz resmi bir tarih açıklamadı. ÖSYM'nin 4 Kasım'da lisans adaylarının branş sıralamalarını yayımlamasının ardından ön lisans mezunlarının da kendi alanlarındaki başarı durumlarını öğrenmesi bekleniyor. Kesin açıklama günü ise ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olacak.
ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklamasının ardından adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi alanlarındaki sıralarını sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.
Sistemde ilgili KPSS branş bazında sıralama bölümü erişime açıldığında adaylar, puan türü ve eğitim alanı bilgilerine göre başarı durumlarını görüntüleyebilecek.
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Branş bazında sıralama, adayların KPSS puanlarına göre aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı sırasını gösteriyor. Böylece ön lisans mezunları, yalnızca sınavdan aldıkları puanı değil, kendi bölümlerindeki diğer adaylara göre hangi konumda olduklarını da görebiliyor.
Örneğin muhasebe, çocuk gelişimi veya bilgisayar programcılığı mezunu bir aday, ilgili alanındaki başarı sırasını inceleyerek puanının diğer adaylara göre durumunu değerlendirebiliyor.
Adayın kendi bölümünde kaçıncı sırada olduğu, tek başına atama hakkı kazandığı veya belirli bir kadroya yerleşeceği anlamına gelmiyor. Kamu personeli yerleştirmelerinde KPSS puanı, tercih edilen kadronun nitelik kodları, kontenjanı ve ilgili kılavuzdaki diğer koşullar esas alınıyor. Branş sıralaması ise adayların tercih öncesinde kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.