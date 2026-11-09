KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans branş sıralamaları bekleniyor!

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralama, adayların KPSS puanlarına göre aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı sırasını gösteriyor. Böylece ön lisans mezunları, yalnızca sınavdan aldıkları puanı değil, kendi bölümlerindeki diğer adaylara göre hangi konumda olduklarını da görebiliyor.

Örneğin muhasebe, çocuk gelişimi veya bilgisayar programcılığı mezunu bir aday, ilgili alanındaki başarı sırasını inceleyerek puanının diğer adaylara göre durumunu değerlendirebiliyor.