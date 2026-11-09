Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans branş sıralamaları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:23

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans branş sıralamaları bekleniyor!

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, mezun oldukları bölümlerdeki başarı sıralarını öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin lisans branş sıralamalarını yayımlamasıyla birlikte ön lisans adayları için de sonuç beklentisi başladı. Peki, KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans branş sıralamaları bekleniyor!
  • ABONE OL

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları, KPSS P93 puanlarına göre kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmek için branş sıralamalarının yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak sıralamalar sayesinde adaylar, aynı bölümden sınava katılanlar arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları için ÖSYM henüz resmi bir tarih açıklamadı. ÖSYM'nin 4 Kasım'da lisans adaylarının branş sıralamalarını yayımlamasının ardından ön lisans mezunlarının da kendi alanlarındaki başarı durumlarını öğrenmesi bekleniyor. Kesin açıklama günü ise ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklamasının ardından adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi alanlarındaki sıralarını sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.

Sistemde ilgili KPSS branş bazında sıralama bölümü erişime açıldığında adaylar, puan türü ve eğitim alanı bilgilerine göre başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralama, adayların KPSS puanlarına göre aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı sırasını gösteriyor. Böylece ön lisans mezunları, yalnızca sınavdan aldıkları puanı değil, kendi bölümlerindeki diğer adaylara göre hangi konumda olduklarını da görebiliyor.

Örneğin muhasebe, çocuk gelişimi veya bilgisayar programcılığı mezunu bir aday, ilgili alanındaki başarı sırasını inceleyerek puanının diğer adaylara göre durumunu değerlendirebiliyor.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI ETKİLER Mİ?

Adayın kendi bölümünde kaçıncı sırada olduğu, tek başına atama hakkı kazandığı veya belirli bir kadroya yerleşeceği anlamına gelmiyor. Kamu personeli yerleştirmelerinde KPSS puanı, tercih edilen kadronun nitelik kodları, kontenjanı ve ilgili kılavuzdaki diğer koşullar esas alınıyor. Branş sıralaması ise adayların tercih öncesinde kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans branş sıralamaları bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA