Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:12

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında sınavlara katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ile diğer kadrolara başvuran binlerce kişi, atama sürecine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son durum...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!
  • ABONE OL

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için personel alımında sonuç aşamasına gelindi. Yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav süreçlerinin ardından 15 bin kadroya yapılacak yerleştirmelerde sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulması hedefleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığının 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuçlar için kasım ayı işaret edildi. Personel alımı sonuçlarının kasım ayı sona ermeden açıklanması hedefleniyor. Ancak Bakanlık tarafından sonuç günü henüz duyurulmadı.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın bazı birimlerinde sözlü sınav sonuçları ilan edilirken 15 bin kişilik alımın tamamına ilişkin ortak bir nihai sonuç listesi henüz yayımlanmadı. Personel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ve bağlı bazı birimlerde görevlendirilecek personelin sözlü sınav sonuçlarını 12 Ekim tarihinde açıkladı. Bu sonuçlara yapılan itirazların değerlendirilmesi ise 4 Kasım'da adayların erişimine sunuldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 334 sözleşmeli personel alımının sözlü sınav sonuçlarını 1 Ekim'de duyurdu. Diğer kadrolarda ise sınav ve yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin takvimlerine göre yürütülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Merkez teşkilatındaki pozisyonlar için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün duyuruları esas alınırken infaz ve koruma memurluğu gibi ceza infaz kurumlarına yönelik alımlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile ilgili adalet komisyonlarının açıklamaları takip ediliyor.

Kadroların dağılımı ise şu şekilde:

- Zabıt katibi

- İnfaz ve koruma memuru

- Mübaşir

- İcra kâtibi

- Koruma ve güvenlik görevlisi

- Büro personeli

- Psikolog

- Sosyal çalışmacı

- Hemşire

- Teknisyen

- Şoför

- Aşçı

- Destek personeli

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin kişilik alımda başarılı olan adayların 2026 yılı bitmeden göreve başlaması hedefleniyor. Bakan Akın Gürlek ile 4 Kasım'da yapılan görüşmeden aktarılan bilgilerde, sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulmasının ardından atama işlemlerinin tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Nihai listelerde başarılı olanların belge teslimi, gerekli incelemeler ve atama onaylarına ilişkin ayrıntılar ilgili kurumların duyurularıyla bildirilecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 3. dönem atama kurası tarihi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA