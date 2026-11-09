Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için personel alımında sonuç aşamasına gelindi. Yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav süreçlerinin ardından 15 bin kadroya yapılacak yerleştirmelerde sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulması hedefleniyor.
Adalet Bakanlığının 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuçlar için kasım ayı işaret edildi. Personel alımı sonuçlarının kasım ayı sona ermeden açıklanması hedefleniyor. Ancak Bakanlık tarafından sonuç günü henüz duyurulmadı.
Bakanlığın bazı birimlerinde sözlü sınav sonuçları ilan edilirken 15 bin kişilik alımın tamamına ilişkin ortak bir nihai sonuç listesi henüz yayımlanmadı. Personel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ve bağlı bazı birimlerde görevlendirilecek personelin sözlü sınav sonuçlarını 12 Ekim tarihinde açıkladı. Bu sonuçlara yapılan itirazların değerlendirilmesi ise 4 Kasım'da adayların erişimine sunuldu.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 334 sözleşmeli personel alımının sözlü sınav sonuçlarını 1 Ekim'de duyurdu. Diğer kadrolarda ise sınav ve yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin takvimlerine göre yürütülüyor.
Merkez teşkilatındaki pozisyonlar için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün duyuruları esas alınırken infaz ve koruma memurluğu gibi ceza infaz kurumlarına yönelik alımlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile ilgili adalet komisyonlarının açıklamaları takip ediliyor.
Kadroların dağılımı ise şu şekilde:
- Zabıt katibi
- İnfaz ve koruma memuru
- Mübaşir
- İcra kâtibi
- Koruma ve güvenlik görevlisi
- Büro personeli
- Psikolog
- Sosyal çalışmacı
- Hemşire
- Teknisyen
- Şoför
- Aşçı
- Destek personeli
15 bin kişilik alımda başarılı olan adayların 2026 yılı bitmeden göreve başlaması hedefleniyor. Bakan Akın Gürlek ile 4 Kasım'da yapılan görüşmeden aktarılan bilgilerde, sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulmasının ardından atama işlemlerinin tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
Nihai listelerde başarılı olanların belge teslimi, gerekli incelemeler ve atama onaylarına ilişkin ayrıntılar ilgili kurumların duyurularıyla bildirilecek.