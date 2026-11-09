Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin kadro için gözler sonuç duyurularında!

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın bazı birimlerinde sözlü sınav sonuçları ilan edilirken 15 bin kişilik alımın tamamına ilişkin ortak bir nihai sonuç listesi henüz yayımlanmadı. Personel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ve bağlı bazı birimlerde görevlendirilecek personelin sözlü sınav sonuçlarını 12 Ekim tarihinde açıkladı. Bu sonuçlara yapılan itirazların değerlendirilmesi ise 4 Kasım'da adayların erişimine sunuldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 334 sözleşmeli personel alımının sözlü sınav sonuçlarını 1 Ekim'de duyurdu. Diğer kadrolarda ise sınav ve yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin takvimlerine göre yürütülüyor.