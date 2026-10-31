Haberler Yaşam Haberleri 2026 KPSS ön lisans branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir? Branş sıralaması için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 31.10.2026 15:14 Son Güncelleme: 31.10.2026 15:15

2026 KPSS ön lisans branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir? Branş sıralaması için gözler ÖSYM'de!

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendi alanlarında sınava katılanlar arasındaki başarı sıralarını öğrenmek istiyor. KPSS Ön Lisans branş sıralamasının belli olup olmadığı ve nasıl sorgulanacağı gündeme gelirken gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi.

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2026 KPSS ön lisans branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir? Branş sıralaması için gözler ÖSYM’de!
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30 Ekim'de ilan edilen sınav sonuçlarıyla ön lisans adaylarının KPSS P93 puanları belli oldu. Şimdi ise adaylar, aynı bölümden sınava girenler arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş bazında sıralamaların ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. 30 Ekim'de sınav puanlarını öğrenen adaylar, şimdi de kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını görmek için ÖSYM'nin yeni duyurusunu bekliyor.

KPSS Ön Lisans sonuçları belli oldu! ÖSYM AİS ekranı ile KPSS ön lisans sınav sonucu sorgulama

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, ilgili branş sıralaması ekranından kendi bölümlerindeki yerlerini görüntüleyebilecek.

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2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları açıklanmış olsa da branş bazında sıralamalar için ayrı bir duyuru yapılması bekleniyor. 2024 KPSS Ön Lisans branş sıralamalarının 30 Eylül 2024'te adayların erişimine sunuldu.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayların mezun oldukları öğrenim alanında sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını gösteriyor. Böylece adaylar yalnızca KPSS'den aldıkları puanı değil, aynı bölümdeki diğer adaylara göre hangi sırada bulunduklarını da öğrenebiliyor.

4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları, 30 Ekim Cuma günü açıklandı. Adaylar, iki yıllık üniversite mezunları için kullanılan KPSS P93 puan türündeki sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

Sınav sonuçlarını henüz incelemeyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puan bilgilerine ulaşabilirler.

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2026 KPSS ön lisans branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir? Branş sıralaması için gözler ÖSYM'de!
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