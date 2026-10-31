2026 KPSS ön lisans branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir? Branş sıralaması için gözler ÖSYM’de!

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayların mezun oldukları öğrenim alanında sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını gösteriyor. Böylece adaylar yalnızca KPSS'den aldıkları puanı değil, aynı bölümdeki diğer adaylara göre hangi sırada bulunduklarını da öğrenebiliyor.