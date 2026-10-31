2026 KPSS ön lisans branş sıralaması belli oldu mu, nasıl öğrenilir? Branş sıralaması için gözler ÖSYM’de!

30 Ekim'de ilan edilen sınav sonuçlarıyla ön lisans adaylarının KPSS P93 puanları belli oldu. Şimdi ise adaylar, aynı bölümden sınava girenler arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş bazında sıralamaların ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, ilgili branş sıralaması ekranından kendi bölümlerindeki yerlerini görüntüleyebilecek.
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Branş bazında sıralama, adayların mezun oldukları öğrenim alanında sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını gösteriyor. Böylece adaylar yalnızca KPSS'den aldıkları puanı değil, aynı bölümdeki diğer adaylara göre hangi sırada bulunduklarını da öğrenebiliyor.
4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları, 30 Ekim Cuma günü açıklandı. Adaylar, iki yıllık üniversite mezunları için kullanılan KPSS P93 puan türündeki sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.
Sınav sonuçlarını henüz incelemeyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puan bilgilerine ulaşabilirler.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/akty0OAt10 https://t.co/hlNkRWRfcU— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 30, 2026