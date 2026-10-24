2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı

4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun ardından optik formların sayısal değerlendirmesi ve veri kontrol aşaması hız kesmeden sürüyor. Adayların memuriyet tercihlerinde kullanacağı puan türleri, takvimde öngörülen günde erişime açılacak. Tüm detaylar, T.C. kimlik numarası ile sistem üzerinden görüntülenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kanadından alınan son verilere göre 2026 KPSS ön lisans sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
Konuyla ilgili ÖSYM'nin resmi duyurular sayfası takip ediliyor.
KPSS Ön Lisans oturumu iki yılda bir düzenlenen bir sınavdır. Bu kapsamda, 2026 yılında elde edilecek P93 puanı ilan edildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar bu puanı, 2028 yılında yapılacak bir sonraki ön lisans KPSS'ye kadar merkezi atamalarda (B grubu kadrolar), kurumsal alımlarda, sözleşmeli personel alımlarında ve açıktan açıktan yapılan kamu memuru alım ilanlarında kullanabilecek.
ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ