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Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:30

2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı

Binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 KPSS ön lisans sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Sınav maratonunun ardından değerlendirme sürecini takip eden kamu personeli adayları, puanların ilan edileceği günü araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuç açıklama tarihini duyurdu.

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2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı
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4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans oturumunun ardından optik formların sayısal değerlendirmesi ve veri kontrol aşaması hız kesmeden sürüyor. Adayların memuriyet tercihlerinde kullanacağı puan türleri, takvimde öngörülen günde erişime açılacak. Tüm detaylar, T.C. kimlik numarası ile sistem üzerinden görüntülenebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kanadından alınan son verilere göre 2026 KPSS ön lisans sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili ÖSYM'nin resmi duyurular sayfası takip ediliyor.

ÖSYM TAKVİMİ: KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü adayların erişimine sunulacak.

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KPSS ÖN LİSANS PUANI (P93) KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

KPSS Ön Lisans oturumu iki yılda bir düzenlenen bir sınavdır. Bu kapsamda, 2026 yılında elde edilecek P93 puanı ilan edildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar bu puanı, 2028 yılında yapılacak bir sonraki ön lisans KPSS'ye kadar merkezi atamalarda (B grubu kadrolar), kurumsal alımlarda, sözleşmeli personel alımlarında ve açıktan açıktan yapılan kamu memuru alım ilanlarında kullanabilecek.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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