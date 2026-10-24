2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS PUANI (P93) KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

KPSS Ön Lisans oturumu iki yılda bir düzenlenen bir sınavdır. Bu kapsamda, 2026 yılında elde edilecek P93 puanı ilan edildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar bu puanı, 2028 yılında yapılacak bir sonraki ön lisans KPSS'ye kadar merkezi atamalarda (B grubu kadrolar), kurumsal alımlarda, sözleşmeli personel alımlarında ve açıktan açıktan yapılan kamu memuru alım ilanlarında kullanabilecek.