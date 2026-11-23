KPSS P94 puanı, lise mezunu adayların kamu personeli alımlarında kullanılan puan türüdür. Kamu kurumları, ortaöğretim mezunu adayları ÖSYM merkezi yerleştirmeleri veya kendi yayımladıkları personel alım ilanları aracılığıyla kadrolarına yerleştiriyor.
2026/1 KPSS tercih döneminde lise mezunları için çeşitli kadrolarda personel alımı yapıldı. Ortaöğretim adaylarının tercih edebileceği başlıca pozisyonlar şunlar:
Teknisyen
Vagon teknisyeni
Destek personeli
Hizmetli
Aşçı
Şoför
Dağıtıcı
Bahçıvan
Bekçi
Koruma ve güvenlik görevlisi
Veteriner sağlık teknisyeni
Sağlık memuru
Tercih edilebilecek kadrolar, adayların mezuniyet alanına ve kılavuzdaki nitelik kodlarına göre farklılık gösteriyor. Teknik pozisyonlarda ilgili lise bölümünden mezuniyet şartı aranırken şoförlük ve güvenlik kadrolarında ek belge veya sertifika istenebiliyor.
KPSS P94 puanı 60, 65, 70, 75 ve 80 olan adayların yerleşme durumu, açılan kadro sayısına ve tercih edilen pozisyonlara göre değişiyor. Bazı kadrolarda daha düşük puanlarla yerleşme imkânı bulunurken, yoğun talep gören kurum ve şehirlerde taban puanlar daha yüksek olabiliyor.
60 ve 65 KPSS puanına sahip adayların tercih yaparken kadro sayısı ve özel başvuru şartlarını göz önünde bulundurması gerekiyor. 70 ve 75 puan alanlar, eğitim durumlarına uygun pozisyonlara yönelebiliyor. 80 ve üzeri puanlar tercih alternatiflerini artırsa da yerleşme durumu kontenjanlara ve adayların puan sıralamasına göre şekilleniyor.
2026 KPSS atama taban puanları, merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Önceki yıllara ait puanlar ise yalnızca tercih sürecinde fikir vermesi açısından değerlendirilebilir.
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri, 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte lise mezunu adaylara yönelik kadrolar ve kontenjan dağılımı da belli olacak.
Adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzundaki ortaöğretim mezunlarına yönelik Tablo-1 üzerinden kurum bilgilerine, kadro unvanlarına, kontenjan sayılarına ve özel başvuru koşullarına ulaşabilecek. Tercih yapacak adayların, mezun oldukları alan ile başvuracakları kadrolar için belirlenen nitelik kodlarının birbirini karşılamasına dikkat etmesi gerekiyor.