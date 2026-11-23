KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE YERLEŞİLİR?

KPSS P94 puanı 60, 65, 70, 75 ve 80 olan adayların yerleşme durumu, açılan kadro sayısına ve tercih edilen pozisyonlara göre değişiyor. Bazı kadrolarda daha düşük puanlarla yerleşme imkânı bulunurken, yoğun talep gören kurum ve şehirlerde taban puanlar daha yüksek olabiliyor.