2026 KPSS sınav yorumları: KPSS Ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte aday yorumları!

Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında 120 soru için 130 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar bir yandan doğru cevapları ve tahmini puanlarını hesaplamaya çalışırken diğer yandan sınav deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk yorumlarda özellikle matematik ve vatandaşlık sorularına yönelik yakınmalar öne çıktı.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavın ardından yapılan değerlendirmeler, adayların soruların zorluk seviyesi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu gösterdi. Bazı adaylar sınavı genel olarak kolay bulurken bazıları özellikle matematik ve vatandaşlık testlerinde zorlandığını ifade etti.