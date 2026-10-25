2026 KPSS sınav yorumları: KPSS Ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte aday yorumları!

Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında 120 soru için 130 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar bir yandan doğru cevapları ve tahmini puanlarını hesaplamaya çalışırken diğer yandan sınav deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk yorumlarda özellikle matematik ve vatandaşlık sorularına yönelik yakınmalar öne çıktı.
Sınavın ardından yapılan değerlendirmeler, adayların soruların zorluk seviyesi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu gösterdi. Bazı adaylar sınavı genel olarak kolay bulurken bazıları özellikle matematik ve vatandaşlık testlerinde zorlandığını ifade etti.
Sosyal medya yorumlarında, bir aday sınavın kolay olduğunu ancak yeterince çalışmadığı için soruların bir bölümünü yapamadığını belirtti. Başka bir aday ise vatandaşlık sorularını zor bulduğunu dile getirdi. Sınavı kolay bulan ve yüksek puan beklediğini söyleyen adayların yorumları da paylaşımlar arasında yer aldı.
Sınav sonrası değerlendirmelerde matematik ve vatandaşlık öne çıkan dersler arasında yer aldı. Bazı adaylar matematik sorularını zor bulduğunu belirtirken bazıları genel kültür testinin bilgi ağırlıklı olduğunu ifade etti.
Bir aday sosyal medya hesabından genel olarak iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandığını söyledi. Bir başka paylaşımda ise diploma sorusunun zorlayıcı bulunduğu belirtti. Tarih ve güncel bilgiler konusunda da farklı değerlendirmeler yapıldı.
Sınavın ardından paylaşılan yorumlar arasında adayların yaşadığı şaşkınlığı ve sınav stresini yansıtan ifadeler de yer aldı.
- "Ortaöğretim KPSS'yi de yapmıyorsanız gidin soğuk su için."
- "Bu KPSS Ortaöğretim mi, Lisans mıydı? Çalıştığım hiçbir konudan soru gelmedi."
- "Sınavdan çıktım keşke çalışsaydım sorular kolaydı ama ben çalışmadığımdan yarısını yapamadım."
- "Vatandaşlık çok zordu. Çözmek için hukukçu olmak lazım."
Kesin cevaplar ve puan hesaplamaları için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının takip edilmesi gerekiyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026'da açıklanması planlanıyor.