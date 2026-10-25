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Giriş Tarihi: 25.10.2026 13:11

2026 KPSS sınav yorumları: KPSS Ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte aday yorumları!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, soruların zorluk derecesine ilişkin ilk değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavda özellikle Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları gündeme gelirken, bazı adaylar sınavı kolay bulduğunu belirtti. X'te (Twitter) yapılan paylaşımlarda hem sınavın zorluk seviyesine yönelik eleştiriler hem de adayları güldüren yorumlar dikkat çekti.

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2026 KPSS sınav yorumları: KPSS Ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte aday yorumları!
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Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında 120 soru için 130 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar bir yandan doğru cevapları ve tahmini puanlarını hesaplamaya çalışırken diğer yandan sınav deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk yorumlarda özellikle matematik ve vatandaşlık sorularına yönelik yakınmalar öne çıktı.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavın ardından yapılan değerlendirmeler, adayların soruların zorluk seviyesi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu gösterdi. Bazı adaylar sınavı genel olarak kolay bulurken bazıları özellikle matematik ve vatandaşlık testlerinde zorlandığını ifade etti.

Sosyal medya yorumlarında, bir aday sınavın kolay olduğunu ancak yeterince çalışmadığı için soruların bir bölümünü yapamadığını belirtti. Başka bir aday ise vatandaşlık sorularını zor bulduğunu dile getirdi. Sınavı kolay bulan ve yüksek puan beklediğini söyleyen adayların yorumları da paylaşımlar arasında yer aldı.

KPSS ADAYLARINDAN MATEMATİK VE VATANDAŞLIK YORUMLARI

Sınav sonrası değerlendirmelerde matematik ve vatandaşlık öne çıkan dersler arasında yer aldı. Bazı adaylar matematik sorularını zor bulduğunu belirtirken bazıları genel kültür testinin bilgi ağırlıklı olduğunu ifade etti.

Bir aday sosyal medya hesabından genel olarak iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandığını söyledi. Bir başka paylaşımda ise diploma sorusunun zorlayıcı bulunduğu belirtti. Tarih ve güncel bilgiler konusunda da farklı değerlendirmeler yapıldı.

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KPSS SINAVINDAN ÇIKAN ADAYLARIN KOMİK X YORUMLARI

Sınavın ardından paylaşılan yorumlar arasında adayların yaşadığı şaşkınlığı ve sınav stresini yansıtan ifadeler de yer aldı.

- "Ortaöğretim KPSS'yi de yapmıyorsanız gidin soğuk su için."

- "Bu KPSS Ortaöğretim mi, Lisans mıydı? Çalıştığım hiçbir konudan soru gelmedi."

- "Sınavdan çıktım keşke çalışsaydım sorular kolaydı ama ben çalışmadığımdan yarısını yapamadım."

- "Vatandaşlık çok zordu. Çözmek için hukukçu olmak lazım."

Kesin cevaplar ve puan hesaplamaları için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının takip edilmesi gerekiyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026'da açıklanması planlanıyor.

KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM duyurdu: 2026-KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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2026 KPSS sınav yorumları: KPSS Ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte aday yorumları!
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