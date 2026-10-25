KPSS ortaöğretim cevap anahtarı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar, cevap anahtarı yayımlandığında sorular üzerinden kendi performanslarını değerlendirebilecek. ÖSYM'nin önceki sınavlarda izlediği uygulama doğrultusunda, KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarının sınav günü erişime açılması bekleniyor.
2026 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının 25 Ekim 2026 Pazar günü, sınavın ardından yayımlanması bekleniyor. Ancak yayımlanma saatiyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.
ÖSYM, önceki KPSS oturumlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu adayların erişimine açtı. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor. Kesin bilgi, ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek.
Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilecek. Yayımlama işlemi tamamlandığında ilgili bağlantı, kurumun sayfasında yer alacak.
ÖSYM KPSS duyuruları: KPSS resmi duyuru sayfası
ÖSYM ana sayfası: ÖSYM resmi internet sitesi
ÖSYM'nin önceki uygulamalarında temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuya açık olarak yayımlanıyor. Soruların tamamına ise belirlenen süre boyunca Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebiliyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.