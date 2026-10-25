Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim cevap anahtarı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:36 Son Güncelleme: 25.10.2026 09:39

KPSS ortaöğretim cevap anahtarı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol etmek ve doğru-yanlış sayılarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

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KPSS ortaöğretim cevap anahtarı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
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Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar, cevap anahtarı yayımlandığında sorular üzerinden kendi performanslarını değerlendirebilecek. ÖSYM'nin önceki sınavlarda izlediği uygulama doğrultusunda, KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarının sınav günü erişime açılması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının 25 Ekim 2026 Pazar günü, sınavın ardından yayımlanması bekleniyor. Ancak yayımlanma saatiyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.

ÖSYM, önceki KPSS oturumlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu adayların erişimine açtı. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor. Kesin bilgi, ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilecek. Yayımlama işlemi tamamlandığında ilgili bağlantı, kurumun sayfasında yer alacak.

ÖSYM KPSS duyuruları: KPSS resmi duyuru sayfası

ÖSYM ana sayfası: ÖSYM resmi internet sitesi

ÖSYM'nin önceki uygulamalarında temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuya açık olarak yayımlanıyor. Soruların tamamına ise belirlenen süre boyunca Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuç tarihi

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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