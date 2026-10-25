KPSS ortaöğretim cevap anahtarı: ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar, cevap anahtarı yayımlandığında sorular üzerinden kendi performanslarını değerlendirebilecek. ÖSYM'nin önceki sınavlarda izlediği uygulama doğrultusunda, KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarının sınav günü erişime açılması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının 25 Ekim 2026 Pazar günü, sınavın ardından yayımlanması bekleniyor. Ancak yayımlanma saatiyle ilgili kesin bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.

ÖSYM, önceki KPSS oturumlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu adayların erişimine açtı. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor. Kesin bilgi, ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuruyla netleşecek.