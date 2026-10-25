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Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:12

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuç tarihi

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından adaylar, alacakları puanları öğrenmek ve kamu personeli alımlarına yönelik planlarını yapmak için sonuç takvimini takip edecek.

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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim lise sınav sonuç tarihi
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ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi sonuç sistemine giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresini kullanmaları gerekecek.

Sonuç ekranında adayların sınav puanları yer alacak. Adayların puanlarını kontrol etmeleri ve ilerleyen süreçte yayımlanacak kamu personeli alım ilanlarıyla tercih kılavuzlarını takip etmeleri önem taşıyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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