KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuç tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.